Murray fuera un tiempo tras se someterse a una cirugía

Madrid, España.- Un momento muy complicado es el que en estos momentos está viviendo el tenista británico Andy Murray, ya que aún sigue sin poder ponerse a tope de cara a los torneos importantes que se vienen en un futuro todo esto debido a las lesiones que ha venido arrastrando.

Es por eso que el tenista escocés se ha sometido a una cirugía de cadera en Melbourne, Australia y confía en poder volver a jugar este mismo año "en la temporada de hierba", según ha informado el mismo jugador a través de sus redes sociales, pues espera estar al cien por ciento para regresar al máximo nivel, mismo que lo llevo a ser en su momento el número uno del mundo.

"Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Dr. John O'Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto", expresó Murray.

Cabe recordar que hace cuatro días el tenista británico anunció su retiro del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, el exnúmero uno del tenis ha informado de su paso por el quirófano, después de haber estado dudando en seguir con la rehabilitación o tomar una medida más drástica como la cirugía.

El escocés no ha podido jugar en alta competición desde que cayó eliminado por el estadounidense Sam Querrey, en los cuartos de final de uno de los torneos de tenis más importantes del mundo como lo es el Wimbledon.

No es la primera vez que Andy Murray sufre una lesión fuerte, pues en el 2013 se lastimó la espalda. Posteriormente se sometió a una cirugía después de concluir el US Open y se perdió el final de la temporada para volver a tener actividad en enero del 2014.

Su ausencia en las canchas será muy notoria, pues actualmente es uno de los tenistas más consentidos por los aficionados, pues es de los jugadores que siempre están peleando cosas importantes en cada uno de los torneos en el que decide participar.

Ahora el tenista espera hacer la rehabilitación adecuada para posteriormente comenzar a entrenar para de esa manera regresar a la actividad con el nivel óptimo para poder seguir peleando los trofeos importantes y de paso escalar en el ranking mundial del ATP en donde actualmente se encuentra en el lugar 16.