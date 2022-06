¡Muy llamativa! Marzhe Ponce de León reafirmó con esta foto que ella es la que resalta

México.- No es un secreto que Marzhe Ponce de León es una amante del buen vestir y eso ha quedado claro en sus publicaciones en donde deleita a sus fans con diferentes estilos pero que al final todos tienen algo en común y es el toque atractivo que los hace lucir increíbles en su figura y en esta ocasión no fue la excepción, además de que tenía un plus que incitaba a no quitarle la mirada de encima a la modelo.

Siempre se ha sabido que que los colores azules, rojos incluso hasta los amarillos le van de maravilla a Marzhe Ponce de León pero ahora decidió dar ese salto y llegar a lo llamativo que si ya de por si ella logra esa sensación en sus fans, con este atuendo lo reafirmó. Utilizó una blusa amarilla fluorescente que no puede ocultarse por lo que al salir a la calle muy seguramente fue lo que se robó las miradas.

Solo la blusa ya era algo que invitaba a mirarla, pero el pronunciado escote con el que deleitó a sus seguidores era otra gran razón para ser el centro de atención. Claro que para romper un poco el color decidió usar unos pantalones negros, en pocas palabras el outfit de Marzhe Ponce de León era un 10 y los números en su publicación era más que evidente que gustó a su comunidad con miles de likes y cientos de comentarios.

Así de espectacular lucía la influencer | Foto: Instagram Marzhe Ponce de León

"Mi querida y apreciable dama, saludos", "Hay amiga con ese color no pasas desapercibida", "Tú sabes como mejorar mis días", "Siempre tan hermosa y radiante", fueron algunos de los mensajes que ha recibido la influencer que sabe como ganarse el cariño y los buenos deseos de sus fans.

Marzhe Ponce de León en los últimos días ha estado muy activa en las redes y con una gran demostración de sus gustos para vestir, vestidos rojos, trajes de baño al por mayor, algunos diseños muy llamativos con aberturas marcadas que dejaron ver sus tatuajes, todos ellos con miles de reacciones que le dan la razón de que es el sueño de más de uno.