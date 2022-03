¡Muy rebelde! Daniela Reza pone la belleza para reactivar el cariño de sus fans por ella

México.- No hay mejor manera para los fans de Daniela Reza que iniciar con una bella imagen de su influencer favorita en sus redes sociales para recordarles que ahí sigue y que no los tiene para nada olvidados. En esta ocasión la oriunda de Chihuahua sorprendió con una bella postal en donde aparece modelando un outfit muy casual que fue el detonante para que sus seguidores reactivaran el cariño por ella y es que desde hace varios días que no estaba publicando nada nuevo y esto llegó como sorpresa para todos ellos.

A través de su cuenta de Instagram Daniela Reza compartió apenas una foto en donde aparece modelando un conjunto bastante sencillo pero muy revelador en su favor pues sus fans tanto hombres como mujeres quedaron encantados con lo que vieron pues se dieron cuenta de que todo el trabajo del gym ha surtido muy buen efecto y solo bastó una fotografía para comprobarlo, aunque para Daniela Reza esa no fue mucho la intención ya que no usaba ropa e entrenamiento pero son los beneficios de tener una figura escultural.

Su conjunto constó de una sudadera negra con un estampado de personajes de caricaturas y unos leggins el mismo color que fue ahí en donde se dio a notar mucho del trabajo físico de Daniela Reza. De inmediato en apenas unas horas la cantidad de likes y comentarios aumentaron pues la foto causó mucho animo a todos las que ya la han visto, más de 24 mil personas han reaccionado y va en aumento ya que Daniela Reza tiene fans por todo México y posiblemente en otros países quienes están el pendiente de todo lo que hace.

Así de bella lució Daniela Reza en su más reciente publicación | Foto: Instagram Daniela Reza

Entre las personas que comentaron la publicación están algunos de los amigos que hizo Daniela Reza durante su participación en Exatlón México, casos como Yusef Farah quien era del equipo de los azules, mientras que Daniela era del rojo en esta quinta temporada que apenas culminó hace unas semanas, otro caso fue Marcela Pérez, "Yeye" quien tambien estuvo en la temporada y quien le recalcó lo bella que es, muy impresionada de verla ahora como estrella de las redes sociales.

Daniela Reza ahora es totalmente una influencer en redes sociales, su más reciente participaciones lo han confirmado, desde publicitar para algunas empresas como anunciar productos y claro su parte de compartir algunas postales de su día a día donde se gana los cientos de likes y bellas palabras para alegrarle el día a la bella fronteriza.