Mystique, la luchadora que bajó del cuadrilátero para abrir su cuenta de OnlyFans

Ciudad de México.- Crear contenido en OnlyFans ha ayudado a varias figuras, incluso deportistas que no obtienen los ingresos que ellos quisieran, por tanto la luchadora Mystique, quien formó parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tomó la decisión de bajar de la tercera cuerda para empezar una nueva faceta en su vida.

La diva es mediática y eso se refleja en el número de 'followers' que alcanza en sus redes sociales, tanto que, en las últimas horas, epató a sus fanáticos al confirmar que ya cuenta con una página oficial de OnlyFans, donde continuará enamorando a su club de 'fans'.

No es necesario que esta diva se quite su incógnita para saber lo bella que es. Su manera particular de luchar la convirtió en una de las favoritas del pancracio, pues en cada función tenía una forma distinta de enamorar al público mientras sus bellos ojos brillaban en arriba del ring.

Mystique, mejor ubicada como la "Ninja de los ojos bellos" mencionó en redes sociales: "El contenido que brindo definitivamente valdrá la pena", esto para inducir a que su afición sea suscriptor en su canal, mismo que tiene un precio de 20 dólares por mes o 96 dólares por seis meses.

Mystique entrará en Onlyfans

Instagram mystique_luchadoracmll

La nacida en la Capital mexicana será la primera luchadora que entrará al mundo de OnlyFans para empezar a compartir contenido sumamente distinto al que presenta en sus otros medios. Cabe mencionar que su fama creció durante el confinamiento tras la pandemia del Covid-19.

Estando en casa Mystique comenzó a interactuar con sus admiradores, tal cual que empezó a promocionar algunos productos con su imagen, idénticos a recibir la aprobación de su gente que la extrañará en el gremio, pero se encuentra en vilo por ver a su luchadora favorita en OnlyFans.

Mystique deja CMLL por OnlyFans

Instagram mystique_luchadoracmll

Te recomendamos leer

Mystique, además de desempeñarse como luchadora profesional, también tiene una carrera. Ella es dentista y ese mérito lo obtuvo al estudiar durante un año un posgrado, por lo que solicitó a CMLL que no la incluyera con las Amazonas por los siguientes dos años.