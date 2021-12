NBA: A partir de enero 15, todo jugador no vacunado contra COVID-19 no podrá entrar a Canadá

Muy temprano la mañana del martes, Shams Charania de The Athletic, publicó que Canadá no permitirá la entrada a jugadores de la NBA que no presenten comprobante de su esquema de vacunación completo contra el COVID-19.

Fue el ministro de seguridad pública, Marco Mendicino, quien hizo el anuncio, estableciendo el sábado 15 de enero como la fecha a partir de la cual entrará en vigor las nuevas normas.

Cabe señalar, que la NBA cuenta con 30 equipos compitiendo anualmente en su liga, con solamente uno, los Toronto Raptors, establecido en Canadá.

Posibles multas en caso de fallos

El reporte de Charania, agregó que si un jugador no puede comprobar que está completamente vacunado, podría enfrentar suspensiones o multas por parte de la liga.

En la actualidad, existen varios jugadores que se oponen a vacunarse, empezando por Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, que sigue sin debutar esta temporada, al no estar vacunado.

Otros casos de jugadores que se opusieron a la vacuna, y que por ahora se desconoce si ya han recibido sus dosis, son Bradley Beal de los Washington Wizards, Michael Porter Jr de Denver Nuggets, y Jonathan Isaac de Orlando Magic.