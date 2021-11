NBA: Alex Caruso se fue a Chicago al recibir una oferta muy baja por parte de los Lakers

El guardia de 27 años no quería dejar a Los Ángeles Lakers, pero no recibió una oferta que lo convenciera, además de haber sido ofrecido un mucho mejor contrato con los Chicago Bulls, por lo que se terminó decantando por el equipo de Illinois.

En una entrevista para el podcast del ex NBA JJ Reddick, llamado The Old Man and the three (El anciano y el triple), Caruso dio a conocer algunos detalles de la negociación de su nuevo contrato tanto con los Lakers como con los Bulls.

"Fue todo muy rápido. Hubo una oferta de los Lakers pero no era lo que estaba buscando. Básicamente 30 equipos me dijeron que no pensaban que yo fuera lo suficientemente bueno para jugar en la NBA", dijo Caruso.

Al no encontrar lo que buscaba en la oferta de Lakers, Caruso optó por firmar con Chicago, ya que como él mismo mencionó, se mostraron interesados en firmarlo, ya que sus capacidades defensivas, intensidad, habilidad para el pase, e inteligencia dentro de la cancha, se adaptan a la forma en la que el entrenador Billy Donovan quiere jugar.

Su momento para explotar su pontecial

Caruso terminó firmando un contrato con los Bulls por 4 años y 37 millones de dólares.

El guardia no fue elegido en el Draft de 2016, pero dio el salto a la NBA proveniente de la G-League, tras jugar para los South Bay Lakers, jugando algunos partidos en el máximo circuito, hasta que en 2019 firmó un contrato de 2 temporadas con Lakers, a cambio de 5.5 millones de dólares.

Tuvo la oportunidad de ganar el campeonato número 17 para Los Ángeles Lakers en la temporada 2020.