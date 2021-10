NBA: Allen Iverson quiere ser parte de la organización de Philadelphia 76ers

Iverson es de los jugadores más queridos de todos los tiempos. Foto: AFP

Una de las máximas leyendas de los Philadelphia 76ers, Allen Iverson, declaró en una entrevista para Bleacher Report, que estaría encantando por ser parte del staff de la organización, con el objetivo de ayudar a la franquicia a seguir creciendo.

“Soy un Sixer de por vida. Tengo sangre Sixer bombeando a través de mí. Todo el mundo sabe que quiero ayudar a esa organización. He estado jubilado, ¿cuánto, 11 años? No sé cómo no soy una parte de ese personal, de alguna manera”, comentó Iverson de 46 años.

Su entrevistadora, Taylor Rooks, preguntó a Iverson si le gustaría la idea de ser un consultor para la franquicia de Pensilvania, a lo que el ex jugador asintió.

Eso es todo. Incluso si fuera eso. Sería el más feliz del mundo. ¿Y lo del dinero? No tiene nada que ver con eso. Solo soy yo siendo yo, y yo siendo un Sixer y queriendo ayuda. No sé por qué no se ha puesto nada en su lugar.

Allen Iverson se retiró de la NBA en 2010, tras haber sido seleccionado para 11 All Star Games en fila, ser 4 veces líder anotador de la liga, una vez MVP de la temporada, 2 veces MVP del All Star Game, 3 veces líder en robos, Novato del Año, y 3 veces en el Mejor Quinteto.

Leer más: Pelicans le ganan la partida al Magic con gran juego de Alexander-Walker

Además, fue integrado al Salón de la Fama desde el 2016.