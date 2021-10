NBA: Ben Simmons podría reaparecer con los Philadelphia el viernes en pretemporada

De acuerdo a información de Ramona Shelburne de ESPN, el guardia estrella de los Philadelphia 76ers, tras sorprender con su llegada al Wells Fargo Center el lunes, casa de los Sixers, ha pasado su examen médico y tuvo una plática con la gerencia del equipo.

Sería hasta el viernes cuando de acuerdo a los protocolos de COVID-19 de la NBA, Simmons podría ser elegible para cualquier tipo de actividad con el equipo dirigido por Doc Rivers.

De acuerdo a los protocolos de la NBA, todo jugador vacunado contra COVID-19, puede integrarse con su equipo una vez que arrojen una prueba negativa de la enfermedad.

Según el reporte, Simmons se reunió brevemente con Daryl Morey, presidente de operaciones de la franquicia de Pensilvania, y con Elton Brand, gerente del equipo, en la que fue su primera plática desde el mes de agosto.

En conferencia de prensa después del entrenamiento del miércoles, el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, no descartó a Simmons para el juego del viernes ante Detroit Pistons, pero también fue claro que como se ha perdido el campamento de entrenamiento, va un paso atrás.

Ya sea que juegue o no, lo sabremos dependiendo de lo que pase esta semana, pero obviamente se ha perdido los entrenamientos, por lo que se ha quedado detrás”, comentó Rivers.

Por otra parte, Danny Green, guardia tirador de Philadelphia, aseguró que no van a exigirle a Simmons que se disculpe, y que tampoco le pedirán que haga cosas diferentes a lo que sabe hacer.

“Si lo hace (disculparse) lo hace, si no lo hace, no lo hace. Eso no importa en este punto. Lo que importa es que todos vengamos y hagamos nuestro trabajo. No vamos a pedirle que haga algo diferente a lo que normalmente hace, porque lo que normalmente hace, nos hace efectivos”, comentó Green.