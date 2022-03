NBA: Jimmy Butler, por enfermedad no revelada, se pierde el juego de hoy ante Phoenix

En uno de los partidos más atractivos de la jornada de este miércoles, en el que se enfrentarán los mejores equipos de la NBA, el Miami Heat de la Conferencia Este, en contra de los Phoenix Suns de la Conferencia Oeste, los de Florida, han descartado a Jimmy Butler.

Según el reporte de Marc Stein de The Stein Line, el Heat ha dejado fuera del partido a Butler, debido a una enfermedad no revelada, aunque no se trata de un contagio por COVID-19.

La baja de Butler podría emparejar un poco las cosas ante Phoenix, ya que hoy mismo recuperaron a su escolta estrella Devin Booker, quien se perdió una semana precisamente por COVID-19, sin embargo, los Suns siguen sin contar con Chris Paul, quien sufrió una fractura por avulsión en su pulgar derecho, y estará fuera más de un mes.

Choque de trenes

Miami se ubica en la cima del Este con marca de 44 victorias y 22 derrotas, mientras que Phoenix tiene el mejor récord del Oeste y de toda la liga, con 52 triunfos y solamente 13 perdidos.

Jimmy Butler es la figura del Heat, con medias de 21.4 puntos, 6.2 rebotes, 5.7 asistencias, y 1.8 robos por encuentro, siendo seleccionado hace algunas semanas a su quinto All Star Game.

Por otro lado, Booker, que regresa esta tarde, tiene medias de 25.6 puntos, 5.2 rebotes, 4.6 asistencias, y 1.1 robos, así que está por verse qué se sentirá más, la ausencia de Butler para el Heat, o la vuelta a las duelas de Devin para los Suns.