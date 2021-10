NBA: Kevin Durant será multado por lanzar el balón a las gradas en el partido ante Indiana

De acuerdo a un comunicado emitido por a través de las redes sociales de la NBA, el alero de los Brooklyn Nets, Kevin Durant será multado por haber lanzando el balón a las gradas, en el partido del viernes en contra de Indiana Pacers, que terminó en victoria para los neoyorquinos.

Byron Spruell, presidente de operaciones de la liga, anunció que la cantidad será de 25 mil dólares.

El incidente ocurrió 4 minutos con 40 segundos del tercer cuarto, en el duelo que finalizó con pizarra de 105-98 contra los Pacers.

Los Nets actualmente marchan cuartos en la división del Atlántico de la Conferencia Este, con marca de 3 ganados y 3 perdidos.

Durant está liderando a los Nets con promedios de 28.5 puntos, 10.2 rebotes, y 5.3 asistencias.

Brooklyn no cuenta con su base titular, Kyrie Irving, ya que sigue sin vacunarse contra COVID-19 por decisión personal, y no podrá unirse al equipo hasta que no cumpla con todo el esquema de vacunación.