NBA: La vuelta a las canchas de Anthony Davis apunta para el fin de semana con los Lakers

Anthony Davis, ala pivot titular y uno de los pilares de Los Ángeles Lakers, apunta a volver a las duelas de la NBA este fin de semana, ya sea el viernes ante los New Orleans Pelicans, o el domingo ante los Denver Nuggets, ambos juegos en el Crypto.com Arena, de acuerdo a Chris Haynes de Yahoo Sports y corresponsal en cancha para TNT.

Davis no ha jugado desde el pasado 16 de febrero, cuando sufrió un esguince de tobillo en contra del Utah Jazz, donde tuvo que dejar el partido, tras haber jugado 17 minutos, registrando 17 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones.

Debido a distintas lesiones y molestias musculares, Davis se ha visto limitado a solamente 37 partidos esta temporada, ya que además del esguince de tobillo del cual está por recuperarse, anteriormente sufrió un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, por el cual también perdió tiempo significativo.

Temporada desastrosa

Ha sido una campaña para el olvido para los Lakers, que durante el verano pasado trataron de crear un super equipo, trayendo mediante un traspaso a Russell Westbroo, y firmando en la agencia libre a Carmelo Anthony, Dwight Howard, y Kendrick Nunn.

Sin embargo, el equipo no ha mostrado la química, defensa, u ofensiva deseada, de manera que ahora mismo están por perderse la postemporada, al estar en la décima posición de la Conferencia Oeste, por lo que si pierden un juego más, caerían al decimoprimer puesto, donde no tendrían posibilidad de colarse a los playoffs mediante el play in.

Por otra parte, el reporte de Haynes agregó que Kendrick Nunn sigue progresando de la hematoma de hueso en su rodilla derecha, pero de acuerdo a sus fuentes, el base que firmó por 2 años a cambio de 10 millones de dólares, no jugará el resto de la temporada, y se seguirá enfocando en su completa rehabilitación.