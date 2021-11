NBA: Milwaukee se aprovecha de las bajas de Philadelphia, y se lleva el duelo en el Wells Fargo Center

Los Philadelphia 76ers no pudieron aprovechar su localía ante los Milwaukee Bucks, y terminaron cayendo 118-109 en casa, al no poder dar un partido más igualado, ya que los Sixers no contaron con Joel Embiid ni Tobias Harris al estar aislados por COVID-19.

Milwaukee regresa al camino de la victoria en la NBA, y de momento se ubican novenos de la Conferencia Este, con marca de 5 ganados y 6 perdidos.

Giannis Antetokounmpo volvió a destacar para su equipo, y como el último MVP de las finales y campeón de la NBA reinante, lució en gran forma, anotando 31 puntos, bajando 16 rebotes, repartiendo 4 asistencias, y pegando 2 tapones.

Leer más: Nikola Jokic suspendido un juego y Markieff Morris multado por altercado del lunes

Los Bucks no cuentan con Brook López, Khris Middleton, y Dont DiVincezo, todos titulares, pero aún así, se las arreglaron para vencer a Philadelphia.

Grayson Allen ha estado tomando un rol de titular tras las ausencias de su equipo, y ha dado un paso adelante, al anotar 25 puntos, con 5 de 9 en triples, y 4 de 4 en tiros libres.

Pierden la cima del Este

Con la derrota, los Sixers cedieron la cima al Miami Heat, a pesar de contar con el mismo récord, de 7 triunfos y 3 derrotas.

Tyrese Maxey fue el mejor para los Sixers con 31 puntos. Foto: AFP

Como se mencionó antes, Embiid y Harris son baja indefinida para Philadelphia tras haber entrado en protocolos de seguridad y salud por COVID19, por lo que el resto del equipo tuvo que esforzarse al máximo para dar pelea, pero terminaron cayendo.

Tyrese Maxey brilló en la derrota para los Sixers, ya que el base de segundo año aportó 31 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, y 4 de 9 en triples.

Leer más: Los Ángeles Clippers reciben a los Portland Trail Blazers en busca de alargar su racha

Shake Milton agregó 20 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, mientras que Andre Drummond, que tomó el puesto de pivot titular por la ausencia de Embiid, sumó su segundo doble-doble seguido, con 17 puntos y 20 rebotes, su segundo partido al hilo con 20 o más rebotes, tras los 25 del lunes ante New York.