NBA: Obi Toppin, baja para los Knicks al entrar en protocolos COVID-19

Como si no fuera suficiente el pésimo momento que atraviesan los New York Knicks, ahora tienen que lidiar con la baja de uno de sus más prometedores jugadores, tras la publicación por parte del periodista de The Athletic, Shams Charania, que el ala/pívot de segundo año, Obi Toppin, ingresó a los protocolos de salud y seguridad de la NBA por COVID-19.

Toppin de 23 años, es el último elemento en ingresar a dicha lista de infectados, causando baja mínima, para los siguientes 10 días con los Knicks.

Los Knicks se ubican en la decimosegunda plaza de la Conferencia Este, con récord de 12 triunfos y 14 derrotas, fuera de posición de playoffs hasta el momento, después de haber alcanzado la primera ronda el curso pasado.

Gran atleta

Obit Toppin, llegó a la liga elegido en la posición 8 del Draft de 2020 por los New York Knicks, después de pasar 2 temporadas en la Universidad de Daytona.

Toppin se caracteriza por su estilo de juego atlético, con gran salto vertical, así como una destacada versatilidad para un hombre de su altura. Recientemente se lució con un mate espectacular entre las piernas en pleno juego ante los Indiana Pacers.

En la actual campaña, el ala/pivot promedia 8.7 puntos, 3.9 rebotes, en 15.9 minutos por partido, en 26 juegos jugados.