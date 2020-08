NBA: 24 de agosto se celebra del Día de Kobe Bryant

Los Ángeles.- A dos días de cumplir 7 meses de la partida de Kobe Braynt, el Condado de Orange en Los Ángeles hizo realidad que este 24 de agosto sea reconocido como el Día de Kobe Bryant. Esta fecha tiene que ver directamente con los dorsales que en vida utilizó en los Lakers. Día 24 del mes 8.

Luego de varias semanas de planificación el Condado de Orange que era donde vivía Kobe junto a su familia, lograron que se diera paso a esta fecha justo un día después del cumpleaños de la exestrella de la NBA. En colaboración con el Condado la marca que se encargaba de patrocinar los productor del exjugador, Nike sacó a la venta este domingo mercancía especial de Kobe para que los aficionados siempre lo recordaran.

"Kobe fue un miembro preciado de nuestra comunidad del Condado de Orange. Fue la leyenda del baloncesto que inspiró a tantos hombres y mujeres jóvenes a perseguir sus sueños y nunca darse por vencidos. Por eso, proponemos que el 24 de agosto se dedique a su memoria y a todo lo que trajo a la comunidad del Condado de Orange", esas palabras de Michelle Steel justo del día del anuncio que propusieron este día para él.

Los equipos de la NBA y la misma liga no han sido ajenos a esta celebración ya que en sus redes sociales se han visto activos con algunas imágenes que hacen alusión de la memoria del exjugador de Los Lakers. Los miticos números 24 y 8 que actualmente se encuentran retirados en el cuadro angelino siguen en la parte alta del recinto que tantas veces vio ganar a Kobe Bryant.

Camiseta especial de Kobe Bryant en su día | Twitter Los Angeles Lakers

El legado de "Blacl Mamba" fue haber ganado 5 anillos de campeón con Los Leakers, además de participar en 18 ocasiones en el juego de All Star. Pero sus logros no solo fueron en equipos si no que en selección tambien, el 2008 y 2012 en las justas Olímpicas de Beijing y Londres junto al Dream Team consiguieron la medalla de oro.

Este domingo día de su cumpleaños número 42, su esposa Vanessa Bryant emitió un nostálgico pero emotivo mensaje en memoria de su pareja a quien lo acompaña su hija Gianna quien también murió junto con él, tras el accidente aéreo el pasado 26 de enero.

Mensaje de cumpleaños para Kobe Bryant de su esposa | Foto Instagram de Vanessa Bryant

Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Desearía que tú y Gigi estuvieran aquí para celebrarte!"

Me imagino tu sonrisa y tus amplios abrazos de bienvenida todos los días. Dios, los extraño mucho a ambos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente rota por dentro".

"Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a TI. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a TI", escribió. "Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo", dijo Vanessa Bryant.

