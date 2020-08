NBA: Alvin Gentry es despedido como entrenador de los Pelicans

Alvin Gentry deja a los Pelicans.

Tras quedar fuera de la postemporada de la NBA, la directiva de la Pelicans de Nueva Orleans no la pensó mucho para tomar una decisión, al despedir a su entrenador Alvin Gentry, al que todavía le faltaba un año de contrato por cumplir.

Pelicans no es el único que toma este tipo de cambios, ya que en las últimas horas los Nets de Brooklyn y Bulls de Chicago, ha hecho lo mismo, decepcionados por no por calificar a los playoffs que se estarán disputando en la burbuja de Orlando, Florida.

El equipo quedó eliminado de la postemporada.

El asistente de los Lakers, Jason Kidd, el asistente de los Clippers Ty Lue y el exentrenador de los Nets, Kenny Atkinson, ya suenan como candidatos para dirigir a los Pelicans.

Asimismo, los medios manejan que el entrenador interino de los Nets de Brooklyn, Jacque Vaughn, es otra de las posibles opciones para ocupa ese cargo.

Los Pelicans de Nueva Orleans despidieron el sábado al entrenador Alvin Gentry.

Cabe mencionar que Griffin y Lue ya estuvieron trabajando juntos con los Cavaliers de Cleveland como gerente general y entrenador, respectivamente, cuando el equipo logró el primer título en la historia de la franquicia en el 2016.

Alvin Gentry fue contratado por lo Pelicans de Nueva Orleans en 2015, cuando en ese entonces formaba parte del cuepo técnico de los Warriors de Golden State. En las cinco campañas Gentry, los Pelicans ganaron 175 partidos y perdieron 225.