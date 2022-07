NBA: Andrew Wiggins de los Warriors, se siente arrepentido de haberse vacunado contra el COVID-19

Fue un año redondo para el alero de los Golden State Warriors Andrew Wiggins, quien tuvo la mejor temporada de su carrera en la NBA, en la que consiguió ganar el título de campeón con los de San Francisco.

Wiggins, de 27 años, quien fuera la primera selección del Draft de 2014, tuvo que esperar hasta su octava campaña en la mejor liga de baloncesto del mundo para ser seleccionado a su primer Juego de Estrellas.

En su segunda temporada completa para los Warriors, Wiggins promedió 17.2 puntos, 4.5 rebotes, con 46.6 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 39.3 por ciento en triples, y 63.4 en tiros libres, números que no son muy espectaculares, pero que sí fueron claves para el éxito colectivo del esquema de Steve Kerr en Golden State.

Levanta polémica

Durante la temporada 2021/2022, la NBA tenía prohibido a jugadores no vacunados contra el COVID-19 que vieran acción, algo que obligó a cierta cantidad de elementos que estaban en contra de la vacunación a recibir su dosis, entre ellos, Andrew Wiggins, quien aseguró desearía nunca haberse vacunado.

"Todavía desearía no haberme vacunado, para ser honesto contigo. Lo hice, y fui All-Star este año y campeón, así que esa fue la parte buena, simplemente no perderme el año, el mejor año de mi carrera", dijo Wiggins para FanSided.

El alero está en su último año del contrato por 147 millones de dólares firmado en 2017 cuando aún era parte de los Minnesota Timberwolves, y será elegible para una extensión de contrato antes de convertirse en agente libre en el siguiente año.

"Pero simplemente no me gusta poner todas esas cosas en mi cuerpo, así que no me gustó eso y no me gustó que no fuera mi elección. Tampoco me gustó que fuera obligatorio para jugar”, agregó Wiggins sobre la vacunación.