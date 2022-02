NBA: Anthony Davis evitó una lesión más grave en su tobillo tras lesionarse ante Utah

Los Ángeles Lakers ganaron un importante partido para recuperar la confianza ante el Utah Jazz, sin embargo, perdieron a Anthony Davis, quien pasará algún tiempo fuera de las duelas de la NBA.

Davis, de 28 años, salió lesionado del encuentro en el segundo periodo, cuando cayó sobre el pie de Rudy Gobert del Jazz, y se torció completamente el tobillo, quedando tendido en la duela con grandes gestos de dolor.

El talentoso jugador del conjunto angelino, tuvo que ser ayudado por sus compañeros para irse a los vestidores, al no poder apoyar con su pie derecho.

Evitó fractura

De acuerdo a Mike Trudell de Spectrum SportsNet, las radiografías indicaron que Davis se salvó de una fractura, y por lo pronto, el diagnóstico es un esguince de tobillo, aunque todavía están por realizarle una resonancia magnética para conocer más a fondo el alcance de la lesión, y poder determinar un periodo de recuperación.

Anthony Davis, a pesar de no estar viviendo su mejor temporada, y no haber sido seleccionado All Star Game por primera vez en 8 años está promediando 23.1 puntos, 9.7 rebotes, 2.3 tapones, y 1.2 robos por noche, en 37 partidos jugados.

Los Lakers pierden a uno de sus mejores jugadores en un momento complicado, al estar ubicados en la novena posición de la Conferencia Oeste, con marca de 27 victorias y 31 derrotas.