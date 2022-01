NBA: Anuncian nuevo formato para el partido de novatos en el All Star Weekend

Esta tarde, mediante un desplegado por parte del departamento de comunicación de la NBA, se anunciaron cambios para el formato del Juego de Novatos de liga, el cual se llevará a cabo el próximo viernes 18 de febrero en Cleveland, Ohio.

Anteriormente, se denominaba al encuentro Rookies vs Sophomores (Novatos vs Segundo Año), para luego pasar a la modalidad de Team World vs Team USA (Equipo del mundo vs Equipo EUA), pero ahora, la NBA ha dado un giro bastante llamativo que quedó explicado de la siguiente manera.

Se harán 4 equipos de 7 jugadores cada uno, que competirán en un mini torneo de 3 partidos. Cada juego tendrá un puntaje qué alcanzar determinado.

Leer más: ¡Duelazo en el Oeste! Los Mavericks visitan a los Warriors en San Francisco

Incluyen a la G League

La Liga de Desarrollo (G-League por sus siglas en inglés)aportará 4 de los mejores jugadores jóvenes del equipo Ignite, que se unirán a 12 jugadores de primer y 12 segundo año de la NBA, para un total de 28 jugadores compitiendo.

Los jugadores de la NBA serán elegidos por los entrenadores asistentes de la liga, mientras que los de Ignite serán seleccionados por entrenadores de la G-League.

Se realizará un Draft en el que los entrenadores elegirán a los jugadores, con cada equipo contando un jugador del equipo Ignite de la G-League.

Leer más: James Jones firmó una extensión con los Suns para seguir como su Gerente General

La competencia se realizará en torno al 75 aniversario de la NBA, con los 2 primeros partidos terminando una vez que un equipo alcance los 50 puntos. La final, o sea el tercer juego, se jugará al primero que llegue a 25, sumando así 75, en honor al aniversario de la liga.