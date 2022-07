NBA: Bam Adebayo aseguró que le gustaría terminar su carrera con el Miami Heat

Durante la cuarta edición de su clínica en el Riviera Preparatory School en Kendall, el ala pivot estrella del Miami Heat, Bam Adebayo, no tuvo reparos en decir que le encantaría terminar su carrera en la NBA jugando para los de Florida.

"Es una de esas cosas en las que, como jugadores de baloncesto, podemos cambiar el rumbo de la vida de alguien con sólo hablarle y tener un par de palabras. Puedes ser su mayor motivador y ni siquiera saberlo. Así que tener la oportunidad de ir allí y hablar con los chicos y ver por qué tipo de cosas pasan, definitivamente pone las cosas en perspectiva”, dijo Adebayo para Anthony Chiang del Miami Herald.

Adebayo fue la selección 14 del Draft de 2017, por lo que está por iniciar la que será su sexta campaña con el Heat, donde ya ha jugado una final, cayendo ante Los Ángeles Lakers en el 2020, y recientemente llegando hasta las finales de Conferencia del Este, siendo superados por los Boston Celtics.

Ejemplo a seguir

A pesar de no haber nacido en Miami como Udonis Haslem, veterano de 19 temporadas con el Heat, Bam Adebayo dijo sentirse parte de la comunidad, y que ansía poder seguir el ejemplo de su ‘maestro’ en el vestuario.

"El hecho de ir al centro de la ciudad y que los niños lleven mi camiseta. Que la gente me vea en la comunidad y me diga: 'Gracias por lo que haces en nuestra comunidad y por lo que haces en Miami'. Sólo por entrar en ese tipo de papel de Udonis Haslem. Aunque él sea de aquí, siento que la ciudad me acepta como UD", agregó el joven de 25 años.

En su trayectoria, Adebayo acumula una selección al Juego de Estrellas, 3 inclusiones al Mejor Quinteto Defensivo de la NBA, y fue el campeón del Concurso de Habilidades en el 2020, habiendo disputado su mejor temporada en la 2020/2021, con promedios de 19.1 puntos, 10.1 rebotes, 3.4 asistencias, 1.4 robos, con 55.7 por ciento de eficiencia en tiros de campo.