NBA: Bradley Beal aseguró que si logra ganar el título con los Wizards, será mucho más especial

La máxima figura de los Washington Wizards, Bradley Beal, en una reciente entrevista para el portal Hauteliving.com, expresó que aún tiene la esperanza de poder ser campeón de la NBA con el equipo con el que ha pasado toda su carrera profesional.

"La gente siempre me mira como si estuviera loco, pero tengo un enorme deseo de querer hacer que funcione aquí y ganar aquí. Este es el equipo que me reclutó. Son súper leales, tengo una gran relación con los propietarios y una gran relación con nuestra oficina principal. Además, no hay muchas oportunidades en las carreras de los jugadores de la NBA de ser señalados como el hombre franquicia, ¿sabes? Poder tener esa oportunidad, poder estar en una posición en la que puedo escribir mi propia historia, eso lo es todo”, comenzó diciendo Beal.

El escolta estrella de los Wizards, fue seleccionado en la segunda posición de la primera ronda del Draft del 2012 por Washington, donde está por comenzar su decimoprimera campaña en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Contrato histórico

Durante esta temporada baja, Bradley Beal firmó una histórica extensión de contrato con los Wizards por 5 temporadas más, a cambio 251 millones de dólares, el segundo contrato más grande de la historia en la NBA.

"Siento que si gano un campeonato aquí en D.C., el trabajo duro, con todo lo que he pasado, toda la adversidad y los altibajos, haría que una victoria fuera mucho más dulce, me haría apreciarla mucho más. Me encanta el trabajo duro", agregó Beal.

Durante su carrera, el jugador de 29 años, ha sido 3 veces seleccionado al Juego de Estrellas, una vez elegido al Mejor Quinteto de la NBA, logró promediar en 2 temporadas seguidas arriba de 30 puntos, con 30.5 en el curso 2019/2020, y 31.5 en el 2021/2020.