NBA: Brandon Ingram está en duda para el duelo de esta noche entre Pelicans y Grizzlies

Los New Orleans Pelicans han ganado cuatro de los últimos cinco partidos en gran medida gracias al aporte de Brandon Ingram y CJ McCollum, que han conformado una dupla de cuidado en la NBA.

Dicho esto, de acuerdo a Marc Stein de The Stein Line, los Pelicans tienen como cuestionable a Ingram para el juego de esta tarde ante Memphis Grizzlies, debido a que presenta molestias en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha.

Ambos equipos vienen de una derrota en la liga, con Memphis habiendo caído ante los Houston Rockets, y los Pelicans contra los Denver Nuggets.

Leer más: ¿Qué lanzadores han ganado 3 premios Cy Young consecutivos?

Lo necesitan

De momento, los Pelicans se ubican en la décima plaza de la Conferencia Oeste, con marca de 27 triunfos y 37 derrotas, por lo que podrían pelear por un puesto en la postemporada.

Sin embargo, New Orleans no se puede dar el lujo de perder partidos consecutivos, ya que los Portland Trail Blazers están al acecho de esa décima posición del Oeste, que es la última para poder acceder al play in.

Leer más: James Harden empató a Reggie Miller en la tercera posición de todos los tiempos en triples anotados

Ingram, qué la temporada pasada recibió su primera selección All Star, tiene 24 años, y actualmente está promediando 22.8 puntos 5.7 rebotes y 5.5 asistencias en 50 partidos jugados.