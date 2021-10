NBA: Brooklyn ya habría escuchado algunas ofertas de traspaso por Kyrie Irving

De acuerdo a lo reportado por Adrian Wojnarowski de ESPN, la franquicia de los Brooklyn Nets, ya ha estado escuchando algunas ofertas de traspaso por el base Kyrie Irving.

El base elegido 7 veces para disputar el All Star Game de la NBA (Juego de Estrellas), está separado del equipo, debido a que no se quiere vacunar contra el COVID-19. El equipo decidió que estuviera apartado, ya que no quieren a un jugador que esté medio tiempo, o no esté 100 por ciento comprometido con sus compañeros.

Irving por su parte, ha dicho que conoce las consecuencias de sus acciones, pero que él está haciendo lo que cree que es lo correcto para él, ya que solamente él decide qué poner dentro de su cuerpo.

Antes de que comenzara la temporada 2021/2022, se escuchó la posibilidad de que Irving solamente jugará los partidos de visitante, ya que la ciudad de New York demanda que para entrar en un establecimiento o un inmueble como un estadio de la NBA, se debe tener el esquema de vacunación contra la enfermedad completo.

Después salió un comunicado por parte del gerente del equipo, Sean Marks, indicando que Irving no jugaría ni de local ni de visita, ya que quieren a puros jugadores que estén en todo momento disponibles.

De momento, no se sabe que equipos han pujado por hacerse con el base, pero Irving sigue sin vacunarse, y ya se ha perdido los 3 primeros partidos de los Nets esta temporada, que han resultado en 2 derrotas (ante Milwaukee y Charlotte), y un triunfo ante los Philadelphia 76ers.