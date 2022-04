NBA: CJ McCollum reveló que quiere permanecer con los Pelicans hasta el final de su carrera

No necesitó mucho tiempo CJ McCollum para considerar a los New Orleans Pelicans como su nuevo hogar, ya que en entrevista con el periodista Marc J Spears de Andscape, reveló que se quiere retirar con la franquicia de Louisiana.

“No voy a ninguna parte. Estoy aquí. ¿Adónde voy a ir? ¿Dejar para qué? Quiero jubilarme aquí. Tengo 30 años y tengo un hijo de 13 semanas. Estoy casado. Cuando tienes algo bueno, te aferras a ello. Esto es algo divertido para ambos lados. Vamos a crecer Todavía estoy aprendiendo la ciudad. Voy a buscar una casa”, comentó McCollum.

El escolta con 9 temporadas en la NBA, pasó sus primeros 8 años con los Portland Trail Blazers, donde formó una pareja de lujo junto a Damian Lillard, hasta este año, cuando fue traspasado a los Pelicans.

Encaja a la perfección

La llegada de CJ McCollum ayudó a los Pelicans a que ganara los 2 partidos que necesitaban en el play in para hacerse con la octava y última plaza para acceder a los playoffs, y actualmente están por disputar el sexto juego ante los Phoenix Suns, primeros sembrados del Oeste, a quienes han dado batalla cada partido.

“No puedo decir nada sobre eso. No hemos hablado todavía (extensión de contrato con los Pelicans). No he hablado con la alta dirección. Pero le dije a mi esposa antes de irme de Portland que 'Dondequiera que vaya, quiero terminar mi carrera. Nueva Orleans está en la lista de lugares donde me gustaría terminar mi carrera.' Le dije eso a mi agente. No soy de dar vueltas. No paso por la agencia libre. He estado en la liga nueve años. ¿Alguna vez me has visto ser un agente libre?”, agregó McCollum.

En sus 9 años como profesional, el veterano, que fue elegido en la posición 10 del Draft de 2013, tiene promedios de por vida de 19 puntos, 3.4 rebotes, 3.4 asistencias, con un 45.3 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 39.6 en triples, y 82 en tiros libres.