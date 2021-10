NBA: Carmelo Anthony ya es noveno en la lista de máximos anotadores de la historia

El alero de Los Ángeles Lakers, Carmelo Anthony, superó a Moses Malone en la lista de máximos anotadores de la historia de la NBA, subiendo al noveno puesto, llegando a 27 mil 423 puntos, dejando atrás la marca de Malone, que se quedó en 27 mil 409.

Anthony, fue el jugador clave para que los Lakers se hicieran con su primera victoria de la campaña, al derrotar a los Memphis Grizzlies en el Staples Center, anotando 28 puntos, máximo anotador del equipo angelino.

Jugando su temporada decimonovena como profesional, con 37 años, Carmelo sigue demostrando que tiene nivel de sobra para seguir compitiendo contra los mejores, y más jóvenes.

"Creo que eso es lo que honestamente me entusiasma. Estoy aquí en el año 19 y sigo haciendo lo que puedo hacer. Aún me apasiona el juego. Aún me apasiona venir a trabajar todos los días y mejorar”, comentó Anthony para Dave McMenamin de ESPN.

El siguiente en la lista que Carmelo podría superar, es al legendario centro Shaquille O’Neal, que se retiró con 28 mil 596 puntos anotados. Anthony está a mil 174 puntos de superar a ‘Shaq’ y seguir escalando dicha lista de máximos anotadores.