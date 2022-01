NBA: Chandler Parsons anuncia su retiro del baloncesto profesional

Después de más de 2 años sin jugar, esta tarde, Chandler Parsons ha anunciado su retiro de la NBA y el baloncesto profesional, dejando atrás una trayectoria de 9 temporadas en el mejor baloncesto del mundo.

Fue a través de un largo mensaje mediante una publicación en Instagram, que el ahora ex jugador, dio a conocer su adiós a las duelas, en donde agradeció el apoyo recibido por familia, amigos y los fanáticos.

“Toda mi vida lo único que quería era ser un jugador de la NBA. Ni siquiera me daba cuenta, ni pensaba en lo que eso conllevaba, sólo quería competir y jugar al baloncesto al más alto nivel. Puedo decir con orgullo que lo hice. No fue perfecto, pero quiero tomar un momento para agradecer a cada persona que me ayudó a alcanzar mis sueños” escribió.