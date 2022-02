NBA: Chris Paul se someterá a una resonancia magnética para ver el daño en su pulgar derecho

En la victoria número 7 al hilo de los Phoenix Suns, en contra de los Houston Rockets, el base estrella del equipo, Chris Paul, salió lesionado del pulgar derecho, algo que ya lo ha aquejado en años anteriores en su carrera en la NBA.

De acuerdo a Chris Haynes de Yahoo Sports, Paul estaría siendo sometido esta tarde a una resonancia magnética en Los Ángeles, para determinar el tipo de lesión, sin involucra desgarro de algún ligamento, o daño óseo.

Paul, de 36 años, terminó con 11 puntos y 6 asistencias en 19 minutos jugados en el triunfo de Phoenix, antes de irse lesionado, y expulsado tras un altercado con un oficial.

Esperan lo mejor

Devin Booker, escolta estelar de los Suns, en conferencia de prensa posterior al partido, dijo que vio a Paul bien en los vestidores, y que no creía que tuviera una lesión significativa, y que no se perdería el All Star Game.

Chris Paul acaba de recibir su decimosegunda selección All Star, al estar promediando 14.9 puntos, 10.7 asistencias (líder de la liga), 4.5 rebotes, y 1.9 robos por partido.

Los Phoenix Suns son el mejor equipo de la Conferencia Oeste y de toda la NBA, al registrar el mejor récord de la liga, con 48 victorias, 10 derrotas, y su racha actual de 7 triunfos de manera consecutiva.