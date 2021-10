NBA: ¿Cuándo debuta Cade Cunningham, número 1 del Draft de este año?

Se espera mucho de la joven promesa Cade Cunningham. Foto: AFP

Como cada año, el Draft de la NBA trajo 60 nuevos y jóvenes jugadores a la mejor liga de baloncesto del mundo, y Cade Cunningham fue elegido en la primera posición por los Detroit Pistons.

El debut del alero, podría darse en el primer partido de pretemporada de Detroit que es el miércoles 6 de octubre, donde enfrentarán a los San Antonio Spurs a las 14:00 horas (hora del pacífico).

Sin embargo, Cade sufrió una leve torcedura de tobillo la semana pasada, por lo que el cuerpo médico del equipo lo está llevando día a día.

Cade se ha perdido los últimos días de entrenamiento como medida preventiva, y todo indica que estará listo para el miércoles.

El entrenador de los Pistons, Dwane Casey, no se mostró preocupado por la lesión menor de Cunningham, pero si dijo que no van a apresurar su regreso si no lo creen conveniente.

"No hay una línea de tiempo en este momento", dijo Casey. “Simplemente están siendo cautelosos con eso, es lo que dicen los médicos. Dejaré que los médicos lo recuperen y lo preparen para irse lo más rápido posible ", comentó Casey.

Cade, es un alero de 2.03 metros, que tiene buen manejo de balón, puede crear su propio tiro, atacar la canasta, así como disparar desde los 3 puntos, además que cuenta con un coeficiente intelectual bastante alto para jugar al baloncesto.

Cunningham, de 20 años, jugó durante una temporada para la universidad de Oklahoma, donde promedió 20.1 puntos, 6.2 rebotes, 3.5 asistencias, 1.6 robos, 43.8 por ciento en dobles, 40 en triples, y 84.6 en tiros libres, para después declararse elegible para el Draft de 2021.