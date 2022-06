NBA: Darvin Ham fue presentado con los Lakers como su nuevo entrenador; la defensa será su prioridad a mejorar

Mediante una conferencia de prensa en las instalaciones en el UCLA Health Training Center, Los Ángeles Lakers hicieron la presentación formal de Darvin Ham como su nuevo entrenador en jefe, el número 28 en la historia de una de las franquicias más icónicas de la NBA.

Acompañado de Rob Pelinka, vicepresidente de operaciones y gerente general del club, así como con presencia de algunos jugadores del equipo, entre ellos Russell Westbrook, Ham comentó parte de las ideas con las que piensa ayudar a que los Lakers retomen el camino ganador, en el que será su primer trabajo como entrenador en jefe, tras ser asistente durante 10 años.

“Defensivamente es donde van a ver nuestro mayor salto. Debemos comprometernos al lado defensivo de la pelota, o no tenemos posibilidades, la ofensiva no va a importar si no podemos hacer paradas defensivas", dijo Ham.

Antes de dar el paso a los Lakers, Ham tuvo una carrera de 8 años en la liga, jugando para los Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Indiana Pacers y Denver Nuggets, además de haber ganado el título de campeón en 2004 con los Detroit Pistons.

Su primera oportunidad

Una vez retirado, pasó a los banquillos como asistente, precisamente en los Lakers, para luego pasar a formar parte del cuerpo de entrenadores asistentes de Mike Budenholzer, a quien siguió en los Atlanta Hawks de 2013 a 2018, y a los Milwaukee Bucks de 2018 a 2022, ganando el anillo en 2021, hasta que recibió su primera oportunidad recientemente con los angelinos.

"El hecho de que comencé como entrenador aquí, este lugar siempre será especial para mí. Es como un regreso a casa para mí, con toda serieda" dijo Ham.

Darvin Ham también tuvo palabras de aprecio para Russell Westbrook, de quien dijo todavía se pueden esperar grandes cosas, así como revelar que espera sea uno de los pilares a la defensiva.

"No lo arruinen, Russell Westbrook es uno de los mejores jugadores que ha visto nuestra liga y todavía queda mucho en el tanque. No sé por qué la gente tiende a tratar de descartarlo", dijo Ham.

Así comienza una nueva era, en la que Ham sustituye a Frank Vogel, quien estuvo durante 3 temporadas en el equipo, dejando marca de 33 victorias y 49 derrotas la temporada pasada, sin siquiera acceder al play in, quedando fuera de playoffs.

Te recomendamos leer

Con LeBron James, Anthony Davis, y Westbrook como sus principales estrellas, Darvin Ham y el equipo de asistentes que logre armar, tendrán como tarea regresar a lo alto a los 17 veces campeones de la NBA.