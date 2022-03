NBA: DeMar DeRozan causará baja para los Bulls esta noche para el duelo contra Pelicans

Las noticias que llegan a los oídos de los Chicago Bulls no son nada alentadoras, ya que según la información del periodista Marc Stein de The Stein Line, DeMar DeRozan se perderá el partido de hoy ante los New Orleans Pelicans.

El veterano alero de 13 temporadas en la NBA, sufre de una distensión en su aductor izquierdo, por lo que ha quedado descartado para el juego que comienza en punto de las 17:00 horas (hora del pacífico).

Los Bulls han venido de más a menos en la recta final de la temporada, ya que han perdido 7 de los últimos 10 partidos, cayendo ya hasta la quinta plaza de la Conferencia Este, por lo que siguen en clasificación directa a playoffs, aunque han perdido la ventaja de comenzar de local.

Leer más: Chris Paul está enlistado como probable para el duelo de hoy de los Suns ante los Nuggets

La figura

DeMar DeRozan ha sido el mejor jugador de los Bulls en su primera campaña con el equipo, luego de dejar los San Antonio Spurs, para firmar con Chicago por 3 años y 85 millones de dólares.

En 68 partidos, DeRozan tiene promedios de 27.6 puntos, 5.3 rebotes y 5 asistencias, con 50.5 por ciento de eficiencia en tiros de campo, 34.4 en triples, y 86.9 en tiros libres, con 36 minutos de media por juego.

Leer más: Kyrie Irving sería elegible para jugar partidos en casa tan pronto como el siguiente domingo

Ha sido la mejor temporada en la carrera de DeRozan, quien también ha vuelto a ser un All Star, después de 3 temporadas de no serlo, sumando ya 5 selecciones.