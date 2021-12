NBA: DeRozan, LaVine y Vucevic lideran la victoria de los Bulls sobre los Hawks

Para los Chicago Bulls, significó la cuarta victoria al hilo en la NBA, mientras que para los Atlanta Hawks, fue la segunda derrota consecutiva, cayendo hasta la decimosegunda posición del Este, tras ser acribillados por DeMar DeRozan, Zach LaVine y Nikola Vucevic del equipo de Illinois, con pizarra final de130-118.

DeRozan terminó con 35 puntos, 10 asistencias, 5 rebotes, LaVine agregó 30 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes, y Vucevic sumó 24 puntos, 17 rebotes y 6 asistencias para encaminar la victoria de los Bulls.

Con el triunfo, Chicago se afianza en la segunda plaza de la Conferencia Este, con marca de 21 victorias y 10 derrotas.

Los Hawks se complican

Atlanta volvió a caer, a pesar del esfuerzo de Cam Reddish y Trae Young, que sumaron 33 puntos, con 8 de 13 en triples, y 29 unidades y 9 asistencias, respectivamente.

Bogdan Bogdanovic fue el tercer mejor elemento para los Hawks, con 20 puntos, mientras que Clint Capela tuvo 8 puntos y 16 rebotes.

La derrota no deja nada bien parados a los dirigidos por Nate McMillan, que caen hasta la plaza 12 del Este como se mencionó antes, por lo que de momento, no están ni siquiera en posición de jugar play in, lo que se traduce como sin opciones de postemporada, por ahora.

Los Hawks están solamente a 2 juegos de la novena plaza del Este, algo que todavía es posible, ya que quedan más de 45 juegos por jugarse.