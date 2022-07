NBA: Dejounte Murray dijo que no habrá problemas entre él y Trae Young en cuanto a estilos de juego

Los Atlanta Hawks sorprendieron hace poco menos de un mes, en el comienzo de la agencia libre de la NBA, al lograr hacerse con Dejounte Murray mediante un traspaso con los San Antonio Spurs.

En declaraciones recientes de Murray para Michael Scotto de HoopsHype, el nuevo escolta estelar de los Hawks, habló sobre el ser ahora compañero de un base como Trae Young, y cómo ve la relación con él en la cancha a futuro.

"Él me quería tanto como yo para ir allí a ayuda. Allí ya tienen una cultura que han construido. Hay una hermandad. Para mí, no será muy difícil encajar. Trabajo duro, y puedo adaptarme a cualquier entorno en el que me pongan con mi estilo de juego y mi voluntad de aprender y trabajar", dijo Murray.

Dentro de la élite

Por primera vez en su carrera de 5 temporadas en la NBA, Murray viene de ser seleccionado por primera vez al Juego de Estrellas, luego de un año estelar con los Spurs, en el que promedió 21.1 puntos, 9.2 asistencias (cuarto de la liga), y 8.3 rebotes, además de 2 robos por noche.

“Va a ser una transición suave. Creo que lo solucionaremos. Los dos somos inteligentes y nos gusta el juego. Cuando se juntan esas cosas, se encuentran maneras de ganar. El objetivo principal es ganar, y eso es lo que ambos queremos”, agregó Murray sobre jugar con Young.

Los Hawks ahora cuentan con 2 jugadores de calibre All Star, ya que Trae Young viene de ser seleccionado por segunda ocasión al Juego de Estrellas en sus 4 años en la liga, además de haber sido elegido al tercer Mejor Quinteto de la NBA, al dejar una línea estadística de 28.4 puntos (cuarto de la liga), 9.7 asistencias (tercero de la liga), 3.7 rebotes, 38.2 por ciento de eficiencia en triples, y 90.4 en tiros libres, por lo que Atlanta ahora cuenta con el tercer y cuarto mejor pasador del año anterior.