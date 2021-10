NBA: Devin Booker, la joven estrella de la liga sin el respeto que se merece

Devin Booker es uno de los mejores talentos jóvenes de toda la NBA. A sus 24 años, es todo un veterano, ya que está por entrar en su séptima temporada como profesional.

El escolta de los Phoenix Suns, es el mejor elemento que ha salido del Draft de 2015, sin embargo, sigue sin recibir el reconocimiento que se merece a diferencia de otras estrellas de la liga.

Booker ya cuenta con 2 apariciones en el All Star Game, que han sido los 2 últimos años al hilo, sin embargo, en 2020 fue reemplazando al lesionado Damian Lillard, y en el 2021 de igual manera, pero supliendo a Anthony Davis.

Devin Booker llegó a la liga en la posición 13 del Draft de 2015, siendo elegido después de jugadores como Jahlil Okafor, Mario Hezonja, Emmanuel Mudiay, Frank Kaminsky, y Stanley Johnson, por mencionar algunos, jugadores que en 6 años de trayectoria no han logrado mucho, y algunos, ya ni juegan en la NBA.

Por su parte, Booker, como mencionamos antes, ha jugado 2 All Star Game, pero no por haber sido seleccionado, sino como reemplazo. Además de esto, el talentoso guardia, ha sido campeón del Concurso de Triples, y recientemente finalista con los Suns, pese a caer 4-2 frente a los Milwaukee Bucks en las finales pasadas.

En las últimas 4 campañas, Booker ha promediado más de 24 puntos en cada una de ellas, teniendo actuaciones individuales que bien habrían merecido más de 2 selecciones para el All Star.

¿Cuál es la razón de que se le siga ignorando a diferencia de otros jugadores?. Probablemente que esté en un mercado “pequeño” como Phoenix, que no atraen tanto la atención como Los Ángeles, Boston, New York, además que no había alcanzado el éxito colectivo hasta la temporada pasada que Phoenix terminó con el segundo mejor récord de la temporada y fueron finalistas.

Leer más: Kyrie Irving fue descartado para el partido del viernes de los Brooklyn Nets

A pesar de todo, a Booker todavía le queda bastante carrera por delante, ya que cumplirá apenas 25 años el próximo 30 de octubre, y lo que le depara el futuro podría callar muchas bocas si se consagra como campeón en años venideros.