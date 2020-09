NBA: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Boston Celtics vs Miami Heat?

Estados Unidos.- Solo cuatro equipos están vivos y tratando de suceder a los Toronto Raptors como el nuevo monarca del mejor básquetbol del mundo.

Hoy comenzarán las finales de conferencia, y el primer turno es para la del este. Después de que Milwaukee y Toronto cayeran a semifinales, (el # 1 y el # 2 de la temporada regular) dejaron un duelo muy atractivo entre los Boston Celtics y los Miami Heat.

Boston es el tercer mejor equipo en la temporada regular, con un récord de 48 victorias y 24 derrotas, y barrió a los exhaustos Philadelphia 76ers en la primera ronda, y luego tuvo que ir hasta los siete juegos para derrotar a los actuales campeones Raptors.

Al mismo tiempo, Miami ocupó el quinto lugar en el Este con marcador de 44-29, pero barrió a Indiana en cuatro juegos y eliminó a los Milwaukee Bucks, quien fue el mejor equipo de la temporada regular en cinco juegos, entrando así en la final.

Con este duelo se revive una vieja rivalidad que fue de las más intensas en la década de los 2010, cuando los Celtics de Paul Pierce, Ray Allen, Kevin Garnett y Rajon Rondo se enfrentaban al Miami Heat de LeBron, Wade y Bosh,.

Los Celtics no han llegado a las Finales de la NBA desde 2010, y Miami no lo ha hecho desde 2014 (el último año junto del Big Three). La serie arranca el martes, en tanto que la Conferencia del Oeste iniciará la final el viernes, esto debido a que hoy también se disputará el séptimo juego de la semifinal entre Clippers y Nuggets.

El partido podrá disfrutarlo este martes 15 de septiembre: Miami Heat vs Boston Celtics (18:30 pm hora del centro de México por el canal de televisión deportiva ESPN)