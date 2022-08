NBA: Draymond Green aseguró que ve mucho de él mismo en Ja Morant de los Grizzlies

En una nueva emisión de su programa The Draymond Green Show, emitido por el canal The Volume, el ala pivot estrella de los Golden State Warriors, reveló que de todos los jugadores de la NBA, que ve mucho sí mismo en Ja Morant de los Memphis Grizzlies.

“Voy a tener que ir con Ja Morant, en una forma mucho más distinta. No hago reverencia ante nadie, no me importa que has logrado antes de que llegara aquí, eso no tiene nada qué ver conmigo, creo en mí en mis habilidades, voy a mostrarte eso, voy a liderar, voy hablarte, y hacer saberlo mientras lo hago, voy a llevar a otros conmigo, y más importante, voy a hacerlo a mi manera”, fue lo que dijo Green cuando se le preguntó quién le recordaba a él mismo.

Los Golden State Warriors de Draymond Green eliminaron a los Memphis Grizzlies de Morant en las semifinales de Conferencia del Oeste, en serie que se definió en 6 juegos (4-2) pero que solamente contó con Morant en los 3 primeros, perdiéndose los 3 restantes por lesión.

Futuro brillante

Ja Morant es uno de los jóvenes más talentosos de la actualidad, recientemente cumpliendo 23 años, después de venir de la mejor temporada de su vida, en la que fue seleccionado al Juego de Estrellas como titular, y elegido Jugador de Mayor Progreso.

“Significa esto que Ja Morant y yo somos el mismo jugador?, no estamos ni cerca de ser el mismo jugador, pero él es quien más me recuerda a mí”, agregó el 4 veces campeón de la NBA.

Morant fue seleccionado en la segunda posición del Draft de 2019 por los Grizzlies, y en su tercer año dejó los mejores números de su carrera profesional, 27.4, rebotes con 5.7, en tiros de campo con 49.3, triples con 34.4, además de 6.7 asistencias, 1.2 robos.