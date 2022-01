NBA: Draymond Green todavía está lejos de volver con Golden State

El último juego que Draymond Green se uniformó, fue el 9 de enero, cuando solamente jugó 7 segundos antes de salir por una lesión de pantorrilla, y molestias de espalda, en el primer juego de vuelta a la NBA de Klay Thomspon, tras más de 2 años fuera por 2 lesiones de gravedad.

Desde entonces, el paso de los Warriors ha sido bastante inconsistente, ya que acumulan 5 victorias y 4 derrotas, aunque parece que poco a poco han retomado el ritmo, ganando sus últimos 2 partidos.

Sin embargo, de acuerdo al último reporte médico por parte de Anthony Slater de The Athletic, Green no está ni cerca de volver a jugar para su equipo, al no ver gran progreso en su lesión de espalda.

Leer más: Cleveland suma su segunda victoria consecutiva, tras derrotar a New York

Versatilidad en la duela

Draymond Green, fue el Defensa del Año en el 2017, pero se ha mantenido como uno de los mejores defensivos desde que puso un pie en la liga en la campaña 2012/2013.

Green, de 31 años, es además un jugador con un alto coeficiente intelectual para jugar al baloncesto, que combinado con su versatilidad para defender todas las posiciones, lo hacen una pieza fundamental para el éxito colectivo de los Warriors.

En lo que va del curso, Green está promediando 7.9 puntos, 7.6 rebotes, 7.4 asistencias, 1.4 robos y 1.2 tapones, en 34 partidos jugados, todos como titular, demostrando ser capaz de hacer de todo un poco para que su equipo alcance la victoria.

Leer más: Anthony Edwards de los Timberwolves, es ahora el más joven de la historia en llegar a los 300 triples

Los Warriors son segundos de la Conferencia Oeste, con récord de 34 victorias y 13 derrotas, solamente detrás de los Phoenix Suns, que tienen marca de 37 triunfos y 9 derrotas.