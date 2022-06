NBA: El futuro de Quin Snyder como entrenador en jefe del Jazz está en el aire

La cadena ESPN a través de su reconocido periodista Adrian Wojnarowski, revelaron que la continuidad del aún entrenador en jefe del Utah Jazz, Quin Snyder, no tiene seguro su puesto rumbo a la temporada 2022/2023 de la NBA.

Snyder ha estado al frente de la organización de Salt Lake City desde la temporada 2014/2015, ya con 8 años en el Jazz, donde ha logrado clasificarlos a los playoffs 6 años consecutivos.

De acuerdo al reporte, Snyder ha estado en pláticas con la gerencia del equipo, encabezada por el propietario Ryan Smith y con el presidente de operaciones Danny Ainge, pero sin todavía tener un veredicto final.

Ha faltado algo

En los 6 años que Quin Snyder ha llevado al Utah Jazz a la postemporada, en 3 de ellas han sido eliminados en la primera ronda, y en las otras 3 en las semifinales de Conferencia del Oeste, sin lograr pasar de esta instancia.

Recientemente, el Jazz fue eliminado por los Dallas Mavericks precisamente en la primera ronda, cayendo en una serie que se definió en 6 juegos.

A pesar de contar con un equipo plagado de talento, liderado por el 3 veces Jugador Defensivo del Año Rudy Gobert, que también ha sido 6 veces elegido en el Mejor Quinteto Defensivo y ha sido 3 veces All Star, junto a Donovan Mitchell que es un 3 veces All Star, Jordan Clarkson que ha sido Sexto Hombre del Año, y excelentes jugadores de rol como Bojan Bogdanovic, Royce O’Neal, o Mike Conley Jr, el Jazz no ha logrado dar ese salto de calidad para alcanzar como mínimo las Finales de Conferencia.

Durante los 8 años que tiene Snyder como entrenador en jefe, ha acumulado récord ganador, de 372 victorias por 264 derrotas, igualando con Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, en la tercera posición de entrenadores con más años al frente de una franquicia, detrás de los 26 de Gregg Popovich con los San Antonio Spurs, y los 14 de Erik Spoelstra con el Miami Heat.