NBA: Frank Mason III firma para el resto de pretemporada con los Lakers

Mason III busca una nueva oportunidad en la NBA. Foto: Twitter

De acuerdo a información de Adrian Wojnarowski de ESPN, Los Ángeles Lakers han contratado al base Frank Mason III para el resto de pretemporada.

Mason III, de 27 años, fue elegido en la posición 34 de la segunda ronda del Draft de 2021 de la NBA por los Sacramento Kings, después de ser una estrella universitaria.

El base de 1.80 metros, jugó durante 4 años para la universidad de Kansas, donde en su último año, promedió 20.9 puntos, 4.2 rebotes y 5.2 asistencias.

Fran Mason III ganó los prestigiosos premios Naismith College Player of the Year, Associated Press College Basketball Player of the Year, Premio John R. Wooden, Trofeo Oscar Robertson, Jugador del Año de la NABC, y el Premio Sporting News, todos, al mejor jugador universitario del año.

Sin embargo, en 4 años en la mejor liga de baloncesto del mundo, no ha llegado a rendir como se esperaba, pasando sus 2 primeros años en Sacramento Kings, pasando en la temporada 2019-2020 a los Milwaukee Bucks, donde jugó solamente 9 partidos, para después firmar para la 2020-2021 con el Orlando Magic, pero tras 4 partidos jugados fue cortado.

La última aparición de Mason III fue en la Liga de Verano en Las Vegas de este año, donde en 3 partidos para los Philadelphia 76ers, promedió 13 puntos, y 3.7 asistencias por partido.

Los Ángeles Lakers todavía tienen un contrato de 2 vías disponible, por lo que si deciden quedarse con Mason III, sería el decimocuarto jugador de la plantilla, y podría estar alternando entre el equipo mayor o la filial de la NBA D-League.