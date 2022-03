NBA: Frank Vogel, entrenador de los Lakers, confirma presencia de LeBron hoy ante Rockets

Los Ángeles Lakers jugarán su segundo partido consecutivo en el estado de Texas, ya que después de perder en contra de los San Antonio Spurs, hoy enfrentan a los Houston Rockets, en el regreso de LeBron James a las duelas de la NBA.

James se perdió el juego contra los Spurs, debido a molestias en una de sus rodillas, pero esta misma tarde, Mike Trudell de Spectrum SportsNet, dio a conocer que el Frank Vogel, entrenador en jefe de los Lakers, confirmó la presencia de LeBron para enfrentar a los Rockets.

El conjunto angelino se encuentra en la novena plaza de la Conferencia Oeste, mientras que Houston es último del Oeste.

Necesitan ganar

Ahora mismo, los playoffs para los Lakers siguen siendo una posibilidad gracias al play in, al cual califican del séptimo al décimo de cada Conferencia, no como antes que solamente accedían a la postemporada los primeros 8 sembrados de cada Conferencia.

Sin embargo, el equipo 17 veces campeón de la NBA, está solamente un juego y medio por encima de los New Orleans Pelicans, que son décimos del Oeste, siendo esta la última plaza para pelear por un hueco en playoffs a través del play in, significando esto que los angelinos no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo.

La vuelta al ruedo de LeBron James es algo positivo para Lakers, ya que ha sido el jugador más constante en la campaña, con medias de 29.4 puntos (tercero de la liga), 8.1 rebotes, 6.2 asistencias, 1.5 robos, y un tapón por juego.