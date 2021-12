NBA: Indiana en problemas, con 3 nuevos contagios por COVID-19

El equipo de los Indiana Pacers ha ingresado a 3 nuevos jugadores a los protocolos de salud y seguridad de la NBA por COVID-19, y con esto, la franquicia ha quedado bastante mermada, poniendo en dificultades su participación en los siguientes partidos.

Los implicados son el guardia Malcolm Brogdon, y los novatos Chris Duarte y Isaiah Jackson, según el reporte del respetado periodista para la cadena ESPN, Adrian Wojnarowski.

Previamente, esta mañana, también se reportó la baja del escolta Jeremy Lamb, que está en su tercera campaña con los Pacers.

Incompletos

La temporada de Indiana no ha sido para nada sencilla, ya que a nivel colectivo no han funcionado como se esperaba, ubicándose en la decimotercera plaza de la Conferencia Este, fuera de playoffs, y ni siquiera con opción de play in.

Las bajas de Brogdon y Duarte son las más sensibles, ya que el primero es uno de los líderes de los Pacers, con promedios de 19 puntos (máximo del equipo), 6.1 asistencias, y 5.3 rebotes por noche.

Por su parte, Chris Duarte ha sido uno de los mejores novatos de la temporada, con medias de 13.2 puntos, 4 rebotes, 2.2 asistencias, y 1.1 robos.