NBA: Jalen Brunson ha subido su valor en el mercado con los magníficos playoffs que está teniendo con Dallas

Con Luka Doncic perdiéndose los 3 primeros partidos de la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, Jalen Brunson dio un paso adelante para los Dallas Mavericks, y demostró una vez más el gran talento que tiene.

El joven de 25 años, en su cuarta temporada como profesional, elevó sus promedios de 12.6 a 16.3 puntos, 3.5 asistencias a 4.8, y de 3 rebotes a 3.4 con respecto a su tercer año, sin embargo, guardó lo mejor para la postemporada.

Actualmente, Brunson ha tenido partidos de 24, 41,31, y 23 puntos, promediando 29.8 por juego en la serie ante el Utah Jazz, que por cierto está empatada a 2 juegos por bando.

Su precio ha subido

En un artículo publicado por Tim MacMahon, periodista de ESPN, reveló que los Mavericks tuvieron la oportunidad de hacer una extensión de contrato por 4 años y 55.5 millones de dólares antes del inicio de la campaña 2021/2022, pero por alguna u otra razón, no se hizo.

Ahora, con el desempeño mostrado, en su último año de contrato como novato, la agencia libre espera por Jalen Brunson al finalizar la temporada, y su precio se ha elevado por los cielos, algo que hará difícil, pero no imposible que Dallas retenga a su jugador.

"Tenemos que averiguar si Dallas lo quiere. No con palabras. No hay descuento. Así que no nos lo pongas a nosotros. No me digas que me amas. Demuéstramelo", dijo Rick Brunson, padre de Jalen.

De acuerdo a información obtenida por MacMahon para ESPN, ejecutivos encuestados por la cadena de televisión deportiva, estiman que Brunson podría firmar un contrato con Dallas o en cualquier otro lugar, que le otorgue entre 20 y 25 millones de dólares anuales.