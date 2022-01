NBA: James Harden es baja esta noche para los Nets al presentar hiperextensión de rodilla

Los Brooklyn Nets tendrán incompleto su tridente ofensivo, ya que James Harden, se perderá el juego de esta noche de lunes de NBA, en contra de los Portland Trail Blazers en Oregon.

De acuerdo al reporte de Shams Charania, del sitio The Athletic, informó que el guardia estrella de los Nets, presenta una hiperextensión en su rodilla izquierda, quedando descartado.

Harden, ha jugado 34 partidos este año, de los 38 que los Nets han disputado, con promedios de 22.4 puntos, 9.7 asistencias (segundo mejor de la liga), 8.1 rebotes, y 1.3 robos, siendo el segundo mejor jugador después de Kevin Durant.

Durant e Irving sí estarán

Tanto el ala/pivot estrella, Kevin Durant, como el otro guardia estelar, Kyrie Irving, si están programados para ver acción ante los Blazers, en duelo que no deberían tener muchos problemas, ya que sus rivales no cuentan con sus principales figuras, Damian Lillard (abdomen) y CJ McCollum (neumotórax) .

Durant, es uno de los principales candidatos a ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés), con promedios de 29.9 puntos (líder de liga), 7.6 rebotes, 5.8 asistencias, y un tapón por juego.

Por su parte, Kyrie Irving vería acción apenas en su segundo juego del año, ya que recientemente fue autorizado para jugar para los Nets, pero solamente en los partidos de visita, ya que en la ciudad de New York, no está permitida la entrada a personas no vacunadas a recintos como estadios, centros comerciales, y demás lugares cerrados.

En su primer partido, que fue ante los Indiana Pacers hace algunos días, Irving, vio acción durante 32 minutos, anotando 22 puntos, repartiendo 4 asistencias, 3 rebotes, 3 robos y un tapón.