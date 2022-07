NBA: Jayson Tatum dijo amar el equipo y los jugadores con los que cuentan los Celtics

Un par de días después de que se dio a conocer que los Boston Celtics ofrecieron a Jaylen Brown a los Brooklyn Nets para intentar traerse a Kevin Durant, no tardaron en escucharse las palabras de Jayson Tatum, la joven estrella del equipo.

“He jugado con él durante los Juegos Olímpicos. Es un gran jugador. Esa no es mi decisión (traer a Kevin Durant). Me encanta nuestro equipo. Amo a los muchachos que tenemos”, dijo Tatum para Brian Robb The Sports Hub.

Tatum viene de tener la mejor temporada de su vida, en la que promedió 26.9 puntos, 8 rebotes, todos máximos de carrera, en un año en el que consiguió su tercer selección al Juego de Estrellas consecutiva, siendo nombrado Jugador Más Valioso de las Finales de la Conferencia Este, clasificando por primera vez a las Finales de la NBA, donde cayeron ante los Golden State Warriors.

Brown, su mejor aliado

Durante la campaña, Jaylen Brown fue nuevamente el segundo mejor jugador para los Celtics, y la pareja ideal para Tatum, promediando 23.6 puntos, 6.1 rebotes, 3.5 asistencias, un año después de recibir su primera selección al Juego de Estrellas.

Claramente Tatum debía apoyar a su compañero, con quien ha ido a la guerra en varias ocasiones, habiendo jugado 5 veces los playoffs, con 3 de esos viajes terminando en las Finales de Conferencia (la última hasta las Finales de la NBA).

Horas después de que se supo que los Celtics ofrecieron a Brown a los Nets por Durant, en un paquete que incluía a Derrick White y compensaciones de futuras rondas del Draft, Jaylen escribió “SMH” en cuenta de Twitter, que significa “Sacudiendo mi cabeza”, mostrando su decepción al enterarse de las noticias.

Sin embargo, un día después Jaylen Brown habría manifestado que a pesar de que pudo haber sido traspasado, su sentimiento de querer seguir perteneciendo a la organización de los Boston Celtics no ha cambiado.