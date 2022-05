NBA: Jeanie Buss, dueña de Lakers, niega que LeBron y Klutch Sports tomen las decisiones

Desde hace algunos meses, se empezaron a escuchar rumores sobre la relación de LeBron James, y la compañía que lo representa, Klutch Sports, con la dirección ejecutiva de Los Ángeles Lakers.

Diversos reportes decían que LeBron estaba siendo quien tomaba las decisiones junto con sus representantes, de la franquicia 17 veces campeona de la NBA.

Esto fue rotundamente negado por la propietaria del conjunto angelino, Jeanie Buss, quien en entrevista para Los Angeles Times, aseguró que ella es quien manda, y toma las decisiones, aunque sí dijo que tomaban en cuenta la opinión de LeBron en algunas cosas.

"Es normal que cuando tienes un jugador o jugadores top, consultes cosas con ellos. Creo que es un negocio inteligente", dijo Buss al LA Times.

Tiene las riendas de la franquicia

Una vez terminada la temporada 2021/2022, que por cierto fue una para el olvido, al estar plagada de lesiones sus principales estrellas, Anthony Davis, y el mismo LeBron, la gerencia ya está analizando las contrataciones pertinentes y movimientos en un futuro cercano, que ayude a regresar a los primeros planos a la franquicia, esto sí, todo pasando por Jeanie Buss antes que nadie.

"¿Tienen la última palabra? No. ¿Están dirigiendo el equipo? No, no, en absoluto. Soy la propietaria de Los Angeles Lakers. Soy responsable de cada decisión que se toma aquí ", dijo Buss cuando se le preguntó si LeBron y Klutch Sports están dirigiendo a los Lakers.

Te recomendamos leer

En su decimonovena temporada, a sus 37 años, LeBron lideró al equipo con 30.3 puntos, 8.2 rebotes y 6.2 asistencias por partido mientras lanzaba un 52.4 por ciento en tiros de campo y un 35.9 en triples, por lo que sigue siendo el jugador más determinante, y en sobre el que van a seguir construyendo de cara al inicio de la campaña 2022/2023.