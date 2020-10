NBA: Jimmy Bluter le manda esta advertencia a LeBron James

El experimentado jugador Jimmy Bluter, del Heat de Miami, quien el domingo tuvo una inspirada actuación en el segundo partido de la serie final de la NBA, mandó un desafiante mensaje a LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles y quien sigue siendo el basquetbolista más destacado en la actualidad.

"¡Estás en problemas!", retó Butler a LeBron, tras la brillante participación en la "Burbuja" de Orlando y que fue clave para que el conjunto de Miami se alzara con la victoria por 115-104 para acercarse 1-2 en la final.

El jugador del Heat, de 31 años de edad, ha vivido gran parte de su carrera bajo la sombra de LeBron James, quien tiene a Lakers, a dos triunfos de proclamarse campeón de la mejor liga del planeta.

Butler, jugó un encuentro de ensueño en un momento al que su equipo le urgía la victoria para meterse a la pelea en esta gran final, ya que una derrrota hubiera puesto al Heat de Miami, al borde de la eliminación. La serie es a ganar cuatro de siete posibles partidos. Jimmy terminó con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Esta victoria le da un respiro al cuadro de Miami y que le da tiempo de tratar de recuperar a dos jugadores claves que se encuentran lesionados, como son los casos Goran Dragic y Bam Adebayo, para el cuarto choque de la final que se realizará este martes en Orlando.

"No me importa el triple-doble, no me importa nada de eso. Quiero ganar", dijo Butler cuando se le refrescó la memoria de que solo dos jugadores, el legendario Jerry West (1969) y su actual rival LeBron James (2015), han conseguido triples-dobles con más de 40 puntos en unas Finales.

Para Butler fue un juego con números históricos. El domingo cargó en sus hombros la ofensiva de su equipo, siendo el anotador o asistente de 73 puntos de los Heat, lo que empata la segunda mejor cifra en unas Finales de la NBA, solo superado por Walt Frazier, quien logró 74.

Butler alcanzó esta marca con una tremenda eficiencia (70% en tiros de campo) y sin disparar ni un solo triple, algo raro en la actual NBA.

LeBron James por su parte le reconoció a su rival el trabajo y el esfuerzo que hizo en la duela. "Jimmy estuvo fenomenal. Hizo todo lo que necesitaban que hiciera esta noche en un partido importantísimo", refirió la estrella de los Lakers quie encestó 25 puntos, capturó 10 rebotes y y repartió 8 asistencias, pese a que no tuvo mucha ayuda de su compañero Anthony Davis.

"Ha sido así durante mucho tiempo: si quieres ganar, tienes que superar a un equipo liderado por LeBron James", externó Butler cuando le cuestionaron sobre el mayor reto en estas finales.

Haciendo historia

LeBron James se colocó como el segundo mejor pasador (1,840) en la historia de los Playoffs. Está solo por atrás del legendario Magic Johnson, quien que sumó 2.346 asistencias. Stockton se queda en tercero con 1,839 pases de canasta.