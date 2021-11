NBA: Jimmy Butler se pierde el partido de hoy contra Denver por lesión en el cóccix

En el partido que podría ser revancha para el Miami Heat, que cayó ante los Denver Nuggets hace un par de semanas, el mejor jugador de los de Florida, Jimmy Butler, no verá acción esta noche de lunes de NBA.

El periodista Tim Reynolds de la agencia Associated Press (AP), dio a conocer que el alero sufre de una contusión en el cóccix , por lo que el parte médico del equipo prefirió no arriesgarlo.

La oportunidad de revancha para el Heat está bastante latente, ya que ambos equipos atraviesan momentos muy diferentes,con el Miami siendo segundos de la Conferencia Este con marca de 13 ganados y 7 perdidos, mientras que Denver acumula 6 derrotas consecutivas, y no cuenta con Michael Porter Jr ni Jamal Murray, ambos titulares.

Butler, el facilitador

A pesar de ser alero, Jimmy Butler es uno de los jugadores más versátiles de la liga, ya que dentro de la duela hace un poco de todo, a un altísimo nivel para el Heat, que se traduce en victorias para los dirigidos por Erik Spoelstra.

Butler en la temporada en curso, promedia 23.6 puntos, 5.8 rebotes, 5.3 asistencias, 2.1 robos, en 34.2 minutos de juego.

Además, Butler de 32 años, cuenta con el cuarto mejor índice de eficiencia de jugador de la liga, con 27.95, por detrás del 35.33 de Nikola Jokic, el 32.23 de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks, el 28.76 de Stephen Curry de Golden State Warriors.