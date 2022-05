NBA: Joel Embiid se perderá los primeros 2 partidos de los Sixers frente a Miami

Los Philadelphia 76ers van a tener que comenzar las semifinales de Conferencia del Este sin su máxima estrella, Joel Embiid, quien se perderá los primeros 2 partidos de la serie ante el Miami Heat.

El 5 veces All Star de la NBA, de acuerdo a Adrian Wojnarowski de ESPN, no viajará con el equipo para los juegos 1 y 2 ante el Heat, debido a la fractura orbital que sufrió en la serie ante Toronto Raptors, y al estar en los protocolos de conmoción de la liga.

Sin embargo, el reporte agregó que existe optimismo de que una vez haya superado la conmoción, podría ser dado de alta el miércoles 4 de mayo, para un posible regreso en los partidos 3 o 4 ante Miami.

Lo ha hecho antes

Fue en 2018, cuando Joel Embiid, sufrió su primera fractura orbital, tras un choque con su entonces compañero de equipo, Markelle Fultz, por lo que una vez fue declarado apto para volver a jugar, lo hizo usando una máscara protectora, algo que se espera vuelva a usar en los próximos días.

Embiid, quien es el mejor hombre grande en la pintura para los Sixers, y uno de los candidatos a llevarse el premio al Jugador Más Valioso de la temporada, será echado de menos por su equipo en los partidos que está ausente, por lo que el entrenador en jefe, Doc Rivers, ya está pensando en usar a DeAndre Jordan, Paul Millsap, o el novato Charles Bassey.

Te recomendamos leer

"Es posible que necesitemos a los cuatro muchachos, incluso si es para quemar minutos. Lo único que Miami es, si no son otra cosa, son inteligentes. Son imanes de faltas. Eso es una preocupación para nosotros. Dos razones: lanzan bien los tiros libres, por lo que no queremos jugar todo el partido". serie en la penalización Y No. 2, poniendo a algunos de nuestros muchachos en problemas de faltas", dijo Rivers para ESPN.