NBA: John Stockton, uno de los mejores bases de la historia, y de los menos reconocidos

A lo largo de la historia, ha habido decenas de extraordinarios bases que han desfilado por las duelas de la NBA, todos, dejando su distintiva marca en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Cuando hablamos de los mejores de todos los tiempos, regularmente se habla de Earvin ‘Magic’ Johnson, Jason Kidd, Steve Nash, Oscar Robertson, e incluso algunos que siguen jugando como Chris Paul.

Sin embargo, cuando se tiene dicha conversación, suele dejarse por fuera a uno que tiene todas las credenciales para ser nombrado el mejor de todos los tiempos, y ese, es John Stockton.

El base leyenda del Utah Jazz equipo donde jugó toda su carrera (19 temporadas), era un verdadero dolor de cabeza para sus rivales, y así lo han dicho jugadores de la talla de Gary Payton, quien en una charla con otros ex jugadores de la liga, se expresó de la siguiente manera de Stockton.

“Siempre me han preguntado que si quién era el jugador más duro que enfrenté, y siempre digo que él (Stockton). No es Michael Jordan, porque no es divertido jugar contra él, es una fiebre jugar contra John”, explicó Payton, uno de los mejores defensores de todos los tiempos.