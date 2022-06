NBA: John Wall estaría negociando con los Rockets la compra de su contrato; Lakers, Miami, y Clippers, atentos

Marc Stein, uno de los periodistas más cercanos a las fuentes de información directas de la NBA en cuanto a los últimos movimientos, ha reportado en su portal que John Wall estaría negociando la compra de su contrato con los Houston Rockets para poder salir del equipo.

Wall no juega desde la temporada 2020/2021, cuando disputó 40 partidos, antes de que tanto el club como el jugador, acordaron que no volvería a pisar las duelas hasta que se le encontrara un traspaso, mismo que no llegó, y razón por la que se perdió toda la temporada 2021/2022, ya que el equipo texano no cuenta con el veterano.

El problema radica en que Wall, está programado para percibir la nada despreciable suma de 47.4 millones de dólares, mismos de los que el jugador de 31 años estaría dispuesto a regresar una parte para obtener su libertad, y poder firmar con otro equipo que sí quiera sus servicios.

Lakers, Clippers, y Miami, atentos

Stein agregó en su reporte que diversos equipos estarían interesados en hacerse con el base que está por entrar en su decimotercera temporada como profesional, entre los que se destacó a Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, y el Miami Heat.

La última campaña en la que vio acción, que como se mencionó anteriormente fue en la 2020/2021, Wall demostró que todavía tiene un nivel más que aceptable para contribuir de manera positiva a una franquicia, con promedios de 20.6 puntos, 6.9 asistencias, 3.2 rebotes, 1.1 robos, en 32.2 minutos de juego de media.

En su carrera, Wall, quien fue la primera selección del Draft del 2010, proveniente de la Universidad de Kentucky, es un 5 veces All Star, y ha sido una vez elegido al tercer Mejor Quinteto de la NBA, y una vez seleccionado al segundo Mejor Quinteto Defensivo de la Liga.