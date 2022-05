NBA: José Alvarado aseguró que algún día ganará el premio al Jugador Defensivo del Año

Tras no ser elegido en el Draft de 2021, José Alvarado no perdió su enfoque de firmar con un equipo de la NBA, y su esfuerzo rindió frutos, al ser contratado por los New Orleans Pelicans con un acuerdo dual.

Esto le permitió jugar tanto en la mejor liga de baloncesto del mundo, así como en la G-League (Liga de Desarrollo).

Su esfuerzo se vio recompensado, ya que su producción lo llevó a convertir su contrato dual en uno estándar, renovando por 4 años a cambio de 6.5 millones de dólares.

Para muchos, el no ser elegidos en el Draft, puede significar una decepción enorme, que los lleve a abandonar sus sueños, pero esto no fue el caso de Alvarado, quien no dejó de soñar nunca, y convirtió su objetivo en realidad.

Historia de superación

En su campaña de novato, el joven de 24 años, y producto de la Universidad de Georgia Tech, dejó promedios de 6.1 puntos, 2.8 asistencias, 1.3 robos, en 15.4 minutos de media, en 51 partidos jugados para los Pelicans.

Sin embargo, durante sus primeros playoffs, José Alvarado subió sus números a 8 puntos por noche en 6 partidos ante los Phoenix Suns, con un 37.5 por ciento en triples.

Lo que más causó emoción sobre Alvarado, es su tenacidad defensiva, que incluso lo llevó a robarle varios balones al gran Chris Paul, base de los Suns, a quien también en diversas ocasiones sacó de sus casillas, y provocó algunas pérdidas.

Su desempeño defensivo lo llevó a todavía sentirse con más confianza y motivación, de aspirar a algo más grande “Un día, voy a ganar el Jugador Defensivo del Año. Recuerden mis palabras”, aseguró el joven de ascendencia puertorriqueña”.