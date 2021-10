NBA: Jugadores no recibirán pruebas espontáneas por uso de marihuana

La marihuana no será penalizada para los jugadores esta temporada. Foto: AFP

De acuerdo al periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski, los jugadores de la NBA no serán sometidos a pruebas aleatorias en contra del consumo de marihuana.

El acuerdo entre la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, renueva una regla que se instaló desde el año pasado en la burbuja de Orlando, y que se mantuvo para la temporada 2020-2021.

Sin embargo, las pruebas para otro tipo de sustancias que aumentan el rendimiento de los jugadores, si van a seguirlas realizando con periodicidad .

Desde hace algunos años, jugadores de la talla de Kevin Durant, han pedido la despenalización de la marihuana.

Leer más: ¿Cuántos triples necesita Stephen Curry para ser el líder de todos los tiempos?

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", comentó alguna vez en el podcast de Matt Barnes y Stephen Jackson, 2 ex jugadores de la NBA.